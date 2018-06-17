Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi'ne yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mitingin gerçekleştirileceği alana konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu. "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi. Meydanın bazı noktalarına vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.

MAHŞERİ KALABALIK OLUŞTU

Mitinge vatandaşların çeşitli ulaşım araçları ile yoğun bir katılım gösterdiği gözleniyor. Hala yolda olan çok sayıda vatandaş var.

YAĞMURLUK VE TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI

Alana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere yağmurluk, Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı.