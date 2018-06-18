Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Kayacık Sahili’nden, ilçe merkezi istikametine seyreden Ali K., yönetimindeki 48 KR 607 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekipleri Ali K.’yı Dalaman Devlet Hastanesi’ne, araçta yolcu olarak bulunan Serkan O., Hatice O., Sebahat O., ve Bade K.’yı Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Araç, çekici yardımı ile su kanalından çıkarılırken, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolda güvenlik önemli aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.