Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Son operasyonlarda teröristler Kandil’de toplantı hâlindeyken vurduk” dediği harekâtın detaylarını açıkladı. Buna göre, Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 15 Haziran’da yapılan hava harekâtında 35 bölücü terör örgütü mensubun etkisiz hale getirildi. Öldürülen hainler arasında terör örgütü elebaşlarının da olduğu belirtildi.

9 TERÖRİST ETKİSİZ

1 gün sonra da Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan ile Hakkâri’nin Çukurca bölgelerine hava harekâtı düzenlendi. Harekâtta, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. Hava harekâtında silahlı 9 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Harekâtı ile örgütün Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’ye Afrin’de ağır darbeler vuran TSK, Kuzey Irak’taki operasyonlarına hız vermişti. Mart ayında başlayan ve gittikçe yoğunlaşan askerî operasyonlar Kandil’e dayandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kandil’i, ülkemiz ve milletimiz için artık bir tehdit, terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.