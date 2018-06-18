Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, kurtarma çalışmalarındaki ihmal sebebiyle kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma dosyasını Ankara’ya göndermişti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi eski Genel Müdürü Orhan Birdal, Sivil Havacılık eski Genel Müdürü Ali Arıduru ve Bilgi Teknolojileri Kurumu eski Başkanı Tayfun Acarer hakkında görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlamalarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın Ankara’dan mı yoksa Kahramanmaraş’tan mı yürütülmesi gerektiğine ilişkin tespitin yapılması için Yargıtay 5’inci Ceza Dairesinden bir karar çıktı. İncelemesini yapan Daire, suç yerinin Kahramanmaraş olması sebebiyle, soruşturmanın da oradan yürütülmesine karar verdi.

Bunun üzerine Ankara Başsavcılığı kamu görevlileriyle ilgili soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı verdi. Söz konusu dosya, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen ana soruşturmayla birleştirme talebiyle gönderildi. Şüphelilerin o dönemdeki ihmallerini araştıracak olan Kahramanmaraş Başsavcılığı, bunun yanı sıra şüphelilerin FETÖ ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığını inceleyecek. Başsavcılık ayrıca şüphelilerin HTS kayıtlarını ve banka hesaplarını da mercek altına alacak.