Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğlalı eski senatör, Devlet ve Tarım eski Bakanı İlyas Karaöz, 99 yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat etti. Karaöz'ün cenazesinin 20 Haziran 2018 Çarşamba günü Muğla Kurşunlu Camii'de kılınacak öğle namazının ardından Muğla Eski Şehir Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

İLYAS KARAÖZ KİMDİR?

İlyas Karaöz, 6 Haziran 1922'de Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğdu. Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nu bitirdi. Gaziantep Çalışma Müdürlüğü, Aydın Belediyesi ESO İşletmesi Müdürlüğü, Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyeliği (5 Haziran 1966 - 12 Ekim 1975) ile Devlet ve Tarım Bakanlıkları yaptı. Evli ve 2 Çocuk babasıdır.

İlyas Karaöz, Yatağan'da Yem ve Süt Sanayi Fabrikalarının kurulması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin kurulmasının temelini oluşturan Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu'nun kuruluşu, ortaokullar, içme suları, yol ve köprü yapımları ile Muğla'da çok sayıda hizmetin gerçekleştirilmesindeki etkisiyle biliniyor.

Karaöz'ün ayrıca Muğla Tarihi ve Cumhuriyetin 50. yılında Muğla Millî Eğitiminde Gelişmeler ve Yükseköğretim Çalışmaları isimli basılmış bir eseri bulunmaktadır.