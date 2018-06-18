Deniz Baykal, 16 Ekim'de yüksek ateş şikayetiyle Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Beyinde pıhtı atması sonucu Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde tedavi gören Baykal, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Almanya’ya götürülmüştü.
Baykal’ın tedavisi, Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniği'nde sürmüş ardından Baykal, Türkiye'ye getirilmişti.
Ramazan Bayramı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret etti. Ziyarette Haluk Koç da yer aldı.