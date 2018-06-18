Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

''Terörle mücadele seçim var diye askıya alınamaz. Terörle mücadelenin gerektirdiği kurallar neyse kesintisiz devam edecektir. OHAL uzatılmayarak kaldırılabilir.

(Bedelli askerlik) TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak.

“SONUNDA İNCE AK PARTİ’YE KATILACAK”

“AK Parti’nin büyük bir değiştirme, dönüştürme gücü var. AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne değişen dönüşen hep CHP olmuştur. CHP zihniyetinin dönüştüğünü görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın böyle büyük bir dönüştürme gücü var. Herhalde sonunda Muharrem İnce AK Parti’ye katılma kararı alacaktır. Bu gidiş oraya doğru gidiyor.

“DUYUMLAR GELİYOR, MUHARREM İNCE GÖZÜNÜ İSTANBUL’A KOYMUŞ DİYORLAR”

CHP’de genel başkanlık kavgası olur. Şu anda bu seçim sistemi, kaybedenin kaybolacağı bir sistem. Kaybeden bırakacak, yarıştan da siyasetten de çekilecektir. CHP’de iki başlılık var. Acaba Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı kaybedince, Kılıçdaroğlu genel başkanlığı mı kaybedecek? Onu hep beraber göreceğiz seçimde.

Ama tabi Muharrem İnce, öyle duyumlar geliyor. Hemen genel başkanlığa oynamayacak. Gözünü İstanbul’a koymuş diyorlar. Şu anda hedefi cumhurbaşkanlığı falan değil. Bir yere belediye başkanlığı için yatırım yapıyor diyorlar.

Göreceğiz CHP’de bir değişim olacak. Nasıl olacağını hep beraber göreceğiz.”

Ayrıntılar birazdan...