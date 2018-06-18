Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, Menbiç ile ilgili "Menbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyor ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık. Bölgeyi aşma aşama temizleyeceğiz. Anlaşmayı adım adım uyguluyoruz" dedi.

"NE OLDU MUHARREM KANDİL'E GİRDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, Bay Muharrem ne diyorlar, Afrin'de ne işiniz var, Cerablus'ta ne işiniz var? Bay Muharrem ne diyordu televizyonda? Irak'a giremeyecekler, onlardan izin aldılar mı? Ne oldu Muharrem Kandil'e girdik. Biz icazeti halkımızdan aldık" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SINIRIMIZDAKİ UNSURLARI BULUNDUKLARI BÖLGEYİ TERK ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahraman askerlerimiz sınırda maşallah. ABD ile vardığımız anlaşmayı hayata geçiriyoruz. Bölücü terör örgütünün Menbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Menbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı" diye konuştu.

"BİZ BUNU DİPLOMASİ YOLUYLA YAPTIK"

Erdoğan: Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Menbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık. Menbiç'in teröristlerden temizlenmesiyle, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz de memleketlerine geri dönüyor.

"FIRAT'IN DOĞUSUNA GİTMEYE BAŞLADILAR"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Yapılan görüşmeler sonucunda onlar Fırat'ın doğusuna gitmeye başladılar. Batısında da biz, Rusya, İran beraber çalışıyoruz. Orada da yine aynı şekilde kararlıyız. İdlib'de Tel Rıfat'ta aynı kararlılığı devam ettiriyoruz. Buralarda da Türkiye'nin nasıl bir devlet olduğunu Afrin, Zeytindalı Harekatıyla gösterdik mi? Gösterdik. Ama Bay Kemal bundan anlamaz, Bay Muharrem hiç anlamaz.