Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz savunma sanayiinde yüzde 20'den 65'e çıktık. İHA'larımızı, SİHA'larımızı üretir hale geldik. Hedef çok daha ileri gidebilmek ve bu başarılarımıza yeni başarılar ilave etmek suretiyle savunma sanayiinde kendimize yetebilme dışında ihracatta çok ciddi girdiler sağlamak." açıklamalarında bulundu.

"ARTIK BU TÜFEKLERİMİZ İHRAÇ EDİLMEYE BAŞLANDI"

"Şimdi İHA ve SİHA'dan sonra bir de Akıncı bitirme konumuna geldi. Akıncı'nın durumu çok daha muhteşem" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4,5 ton ağırlığında 1,5 ton silah taşıyabilecek. Ve bununla birlikte de bizim dünyayla rekabetle farklı bir konumuna geliyor. Bunun dışında tabii birçok ürünlerde özellikle 60 projemiz varken proje sayımız 600 projeye çıkmış vaziyette. Milli, özgün modelini uygulayarak buraya geldik. 150 yıldır yapılmayan, yaptırılmayan milli piyade tüfeğimizi daha yeni üretmeye başladık. Yerli savunma sanayinde artık bu tüfeklerimiz ihraç edilmeye başlandı. Dünyanın değişik yerlerine ihraç ediliyor. Şimdi atılacak olan bu İHA yarışında da yerli sektörde de bu adımlar atılıyor." dedi.

"İLERİ TEKNOLOJİYE DOĞRU GİDECEĞİZ"

Erdoğan, "Bunlar bizim medarıiftiharımız tabii. ATAK, HÜRKUŞ. Bunlar bize yeterli mi? Değil tabii. Ama önemli olan ilk adım. Daha da ilerleteceğiz tabii. Milli teknoloji hamlesinde ilk adım bunlar. Bundan sonra ileri teknolojiye doğru gideceğiz." dedi.

"EN İSABETLİ ÇALIŞMA YERİ ORASI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Tabii 16 yılda biz hükümetimiz olarak 126 adet bilim ve sanat merkezi açtık. Şimdi bunun çok daha ilerisini Haliç'te açıyoruz. Haliç tersanesini buna dönüştüreceğiz. Ve buralarda 35 bin öğrencimiz görev yapıyor. 2023'e kadar inşallah 153 bin çocuk kütüphanesi kuracağız. Kodlama ve yazılım eğitimine ilkokuldan itibaren başlıyoruz. Türkiye bir ilim irfan yuvasıyken şöyşe bir araştırdığımız zaman doğru dürüst kütüphanemiz yok. Ama dünyaya bakıyorsun 150 milyon cilt kütabi olan kütüphaneler var. Şimdi biz cumhurbaşkanlığı kütüphanesiyle buna başladık. Şu ana kadar 1.5 milyon cilt kitap gelmiş vaziyette. Burası 24 saat açık olacak ve bu hizmeti verirken de birilerinin çok hoşuna gidebilir bu, burada kek ikramı yapacağız. İnadına da olsa yapacağız. Fakat dünyadan haberi olmayınca da keki bir şeyle karıştırıyor. Benim kızım Amerika'da tahsil yaparken zaman zaman arıyordum. Kızım neredesin kütüphanedeyim diyordu. O da bana kütüphanenin yapısını anlatırdı. Onun için en isabetli çalışma yeri orası. Kütüphane dediğiniz zaman kendini hangi dünyaya veriyorsun kitap dünyasına veriyorsun. Orada kitaplarla haşır neşir olduğun zaman dersini çalışma imkanın var. Millet kırathaneleri de bu işleri görecek. Biz bu millet kıraathanelerini bunun için yapıyoruz. İnternet kafelerin ne işler gördüğünü biliyoruz. Derdimiz ilim irfan sahibi bir nesil yetiştirelim." ifadelerine yer verdi.

"ANA MUHALEFET ADAYINDAN BU İŞİ DAHA İYİ KAVRAMIŞSINIZ"

Genç bir kız öğrencinin "yerli otomobil" ile ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz ana muhalefetin adayından bu işi daha iyi kavramışsınız. Benim 20 yıldır geriden geldiğimi söylüyor. Halbuki kendisinin aynaya bakması lazım. Biz bu 5 babayiğitle en ileri teknolojiyi konuşuyoruz. Bunun yanında akıllı sürücü yazılımını konuşuypruz. Bunun da gayri safi yurt içi hasılamıza asgari 50 milyar avro katkı sağlayacak. Çok daha önemli cari açığımız 7 milyar avro katkı sağlayacak. 25 bin ilave istihdam sağlayacak. Bursa Yenişehir'de otomotiv test merkezi kuracağız. Ve bu çalışmalarla birlikte bu 5 babayiğit bu işe soyundular ve başarılı bir CEO'yu bu işin başına getirdiler. Fakat 2022 hedefimiz. Biz kendi yerli milli dediğimiz araçları dünya piyasalarına ihracını yapacağız." açıklamalarında bulundu.

"ÇALIŞACAĞIZ, YAPACAĞIZ ÖNCE İNANACAĞIZ"

Elon Musk'ın ziyaretine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok farklı bir insan. O insana iş dayanmaz. Bu kadar enerjik arayan tarayan bulan ve kendine yeni alanlar meydana getiren bir insan. Bizi izyaretini ben çok anlamlı buluyorum. Elon Musk'ın attığı bu adımın bizim için çok gerekli buluyorum. Biz şimdi bir Tesla'yı neden yapmayalım. Çalışacağız yapacağız. Önce inanacağız." dedi.

"2039'A KADAR 11 UYDUMUZU UZAYA FIRLATACAĞIZ"

Erdoğan, "2003'e kadar Türkiye'ye ait sadece iki uydu fırlatıldı. Biz 16 yılda uzaya 10 uydu fırlattık. 2039'a kadar 11 uydumuzu uzaya fırlatacağız. 2020 ve 2021'de Türksat 5A ve 5B'yi Elon Musk'ın Falcon roketleriyle fırlatacağız. Bunu kafaya koyduk ve görüştük." diye konuştu.

"BEN RONALDO'YA HAYRANIM"

"Dünya Kupası'nda favoriniz kim? Ronaldo mu Messi mi?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya demiştim. İlk başta yenildi. Bütün güçlü olanlar yeniliyor. Brezilya'nın hali ortada. Meksika acayip geldi. Bundan sonra böyle devam eder mi bilemiyorum. Portekiz berabere de olsa ben Ronaldo'ya hayranım. Messi mi Ronaldo mu dersen ben Ronaldo'ya hayranım. Ronaldo'yu çok farklı görüyorum. Frikik zaten tartışılmaz. Her babayiğidin karı değil ve o maçtaki performansı, o karakteri, inancı, hele hele Filistin mücadelesindeki duruşu. Onu alkışlıyorum" yanıtını verdi.