Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2002 yılından bugüne kadar yapılan genel/yerel ne kadar seçim varsa hepsini kazanmasının ardından benzer yalanlar devreye sokularak, “Oylarımız çalınıyor” yaygarası koparıldı. Öyle ki seçimlerde “AKP oylarımızı 35 AC 9019 plakalı araçla çaldı” yalanı bile hiç değişmedi. Sırasıyla 2011 ve 2015 yıllarında devreye sokulan bu yalanda, aracın plakası bile aynı kaldı! Sosyal medyadan benzer cümlelerle aynı yalan servis edilerek algı oluşturulmaya çalışıldı. Şimdi ise 24 Haziran genel seçimlerine 1 hafta kala yine aynı yalan ortaya atıldı. Tesadüf ki aracın plakası yine değişmedi.; 35 AC 9019... Seçim kaybeden siyasiler, uydurulan yalanları devreye sokarak konumlarını devam ettirirken, parti tabanlarından gelecek seslerin önüne de bu yalanlar sayesinde geçiyor.