Ebru Karatosun ANKARA
Üç telefon hattında da ByLock kullandığı belirlenen Rafet Ö, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itirafçı oldu. Sorumlu olduğu yargı mensuplarının isimlerini tek tek sayan “Cafer” kod adlı Rafet Ö’nün konuşma içerikleri de iddianamede yer aldı. Şüpheli Rafet Ö’nün kendisinden sorumlu olduğu yargı mensuplarına yönelik “Emniyet tarafından yapılacak bir operasyona karşı tedbirli olunması” konusunda talimat verdiği dikkat çekti. ByLock yazışmalarında örgüt mensupları tarafından kullanılan iletişim programlarının güvenli kullanılması için tedbirlerin alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Rafet Ö’nün ABD’ye ait bir internet sitesine bu konuda mail attığı da tespit edildi.
ABD’ye örgütsel programlarla ilgili alınacak tedbirleri sormuş
FETÖ’nün Konya’da görev alan yargı mensuplarından sorumlu mahrem imam Rafet Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamladı.
Ebru Karatosun ANKARA
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