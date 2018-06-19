Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Üç telefon hattında da ByLock kullandığı belirlenen Rafet Ö, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itirafçı oldu. Sorumlu olduğu yargı mensuplarının isimlerini tek tek sayan “Cafer” kod adlı Rafet Ö’nün konuşma içerikleri de iddianamede yer aldı. Şüpheli Rafet Ö’nün kendisinden sorumlu olduğu yargı mensuplarına yönelik “Emniyet tarafından yapılacak bir operasyona karşı tedbirli olunması” konusunda talimat verdiği dikkat çekti. ByLock yazışmalarında örgüt mensupları tarafından kullanılan iletişim programlarının güvenli kullanılması için tedbirlerin alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Rafet Ö’nün ABD’ye ait bir internet sitesine bu konuda mail attığı da tespit edildi.