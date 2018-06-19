Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, takibe aldıkları uyuşturucu satıcılarına sabahın erken saatlerinde Özel Harekat Polisi’nin de desteği ile operasyon yaptı. Eş zamanlı gerçekleşen operasyonda girilen evler didik didik arandı. Torbacı tabir edilen satıcılara yönelik gerçekleşen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.