Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, takibe aldıkları uyuşturucu satıcılarına sabahın erken saatlerinde Özel Harekat Polisi’nin de desteği ile operasyon yaptı. Eş zamanlı gerçekleşen operasyonda girilen evler didik didik arandı. Torbacı tabir edilen satıcılara yönelik gerçekleşen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu
19.06.2018 - 06:51 | Son Güncelleme: 19.06.2018 - 06:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Torbacı tabir edilen satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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