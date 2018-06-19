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TSK açıkladı! 26 terörist daha etkisiz hale getirildi
19.06.2018 - 08:14 | Son Güncelleme: 19.06.2018 - 08:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"17-18 Haziran 2018 tarihlerinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Diyarbakır/Hani ve Şırnak/Silopi bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 26 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : tsk,operasyon,
565215 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/565215.aspx
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