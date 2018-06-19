Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım İzmir’de düzenlenen Esnaf Buluşması’na katıldı. Binali Yıldırım’ın konuşması sırasında dinleyiciler arasında bulunan bir vatandaş ayağa kalkarak, “Belediyeler, 100 metre üstündeki kahvehane, pastahenelerden esnaflardan 230 TL her ay katı atık parası alıyor... Her ay ödüyoruz. Karar almışlar” diye konuştu.

BAŞBAKAN: DAVA AÇIN , DESTEK VERELİM

Başbakan Yıldırım bu sözlere, “Bunun yasal dayanağı yok, bu haraca girer. Dava edin hemen iptal olur. Dava edin, dava açın kardeşim. Biz destek verelim. Kafasına göre para alırsa bu iş nasıl olacak yani? Yani ne yapacağız, ya değiştireceğiz zamanı var. Veyahut da dava edeceğiz. Günü gelince de sen bize niye bunları yaptın? Biz seni bunun için seçtik deme hakkımız da var” şeklinde cevap verdi.