Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milletvekiline saldırı emrini Kandil’in, HDP 6. sıra adayı Kaplan üzerinden verdiği ve suikast planının iki türlü yapıldığı tespit edildi. Ya pasajda ya sokakta!

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinde bulundukları sırada bir grupla tartıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayda AK Partili milletvekilinin kardeşi Mehmet Yıldız ile aynı aileden Esved Şenyaşar, Fadıl Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar hayatını kaybetti.

KANDİL’İN HEP HEDEFİNDEYDİ

Milletvekili Yıldız, uzun zamandır Kandil’in hedefindeydi. Suruç’ta yaptığı çalışmalarla halkın gönlüne girmesi örgütü rahatsız etmişti. Yıldız’ı Kandil’den arayan bir üst düzey terör örgütü üyesi, “ O koltukta rahat oturamayacaksın” diye tehdit etmiş.

4 GÜN ÖNCE BULDAN SURUÇ’TA

Soruşturmada eylem talimatını Kandil’den getirdiği öne sürülen HDP 6’ncı sıra milletvekili adayı İsmail Kaplan gözaltına alındı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın saldırıdan 4 gün önce Suruç’a gelmesi ve bir takım toplantılar düzenlediği belirlendi. Buldan’ın “İbrahim Halil rahat olmamalı” dediği iddia edildi.

ÇOK ŞİDDETLİ KONUŞUYORDU

Yıldız da Buldan’ın Suruç ziyaretine dikkat çekti; “Biz insanları kazanmaya çalışırız, yani şaşırtıcı bir durum. Bundan 4-5 gün önce Pervin Buldan Suruç’a geldi, öyle çok şiddetli konuşuyordu. Bir tane milletvekili adayı da ‘Biz İbrahim Halil Yıldız’dan hesabını soracağız.’ diye bağırıyordu. Mecliste ufak bir tartışmamız olmuştu. ‘Onun hesabını soracağız.’ diye mesaj vermişti. Tabii biz böyle bir şeye ihtimal vermiyorduk, sürekli halkımızla iç içeydik.”

iKi AŞAMALI SUiKAST PLANI: YA PASAJ YA SOKAK!

İstihbarat birimleri konuyla ilgili tüm detayları titizlikle inceliyor. PKK terör örgütü AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a yönelik iki aşamalı bir suikast planı hazırlamış. Yıldız’ın nereleri ziyaret edeceği bilgisini önceden alan PKK, ilk planı pasaj içerisinde yapmış. Eğer burada başarısız olunursa ikinci plan devreye sokulacaktı. İbrahim Halil Yıldız’a sokakta halk ziyaretleri yaparken silahlı saldırı düzenlenecekti.