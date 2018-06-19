Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran'daki seçimlere sayılı günler kala halkla yapılan röportajlar sosyal medyanın gündeminde. Bunlardan en dikkat çekici olanı Bursa'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olduğunu söyleyen bir kadın söyledikleri ve söyleşi sırasında yaptıklarıyla sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Erdoğan'a hayran olduğunu söyleyen kadının "Yaşa Tayyip aşkım benim, yerim" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle ilgili sosyal medyanın dikkatini çeken röportajların sonuncusu Bursa'da kaydedildi. EnBursa'nın yaptığı sokak röprotajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olduğunu söyleyen bir kadın söyledikleri ve söyleşi sırasında yaptıklarıyla sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Erdoğan'a olan sevgisini "Onun iki elini öperim, yanaklarını öperim, onu yerim ben." sözleriyle anlatan kadın, röportaj sırasında yoldan geçen bir vatandaşla da tartışma içerisine girdi.