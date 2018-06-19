Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini verdiğini açıkladı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini verdiğini açıkladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

FETÖ'YE 20 EYALETTE FBI SORUŞTURMASI

YPG/PKK Münbiç'ten çıkacak ve silahlar elinden alınacak. Münbiç bir model. Münbiç modeli Suriye'nin geleceği için de önemli. Bölge temizlendikten sonra gerçek sahiplerine bırakılacak.

TÜRK ASKERİNİN MÜNBİÇ GÖREVİ

Bazen karşı karşıya kaldığınız tehditler için sert güç lazım Afrin’de, Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi. Bazen de diplomasiyi en iyi şekilde işletmek lazım. Münbiç konusu bizim için hassas bir konu. Suriye’de bunlar olurken YPG/PKK Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak istedi. Fırat’ın batısına geçmek istemesi onlar açısından önemliydi. Biz ABD’ye bunları kullanmayın dedik, onlar önce biz kullanmayacağız dedi sonra operasyon için lazım dediler. 4 Haziran’da görüşmeleri onayladık. Şimdi uygulama safhasındayız. Dün keşif gücünü gönderdik. YPG/PKK buradan çıkacak, silahları elinden alınacak.

GÜVENLİĞİ ABD VE TÜRKİYE SAĞLAYACAK

Burada ABD ve Türkiye güvenliği sağlayacak. Bize yönelik bir tehdidin bertaraf edilmesi bizim için önemli, Suriye’nin geleceği ve istikrara kavuşturulması için önemli. Daha sonra siyasi çözüme ve merkezi yönetime buraların entegre edilmesi gerekiyor. Türkiye’deki Suriyelilerin geri dönmesi için Münbiç modeli önemli. Fırat’ın doğusu için de önemli. Buralar PKK’nın YPG’nin değil. Yaptığımız çalışmayla bölgemizdeki tehdit ortadan kalkıyor, iki bölgede istikrar sağlanıyor, ABD’yle güven sağlanıyor. ABD’nin müttefikine karşı çok ciddi hatalar yaptı. Münbiç ilişkilerimizin normalleşmesi ve güvenin yeniden tesis edilmesi açısından bir başlangıç. Uygulama şu aşamada önemli. Münbiç takvimi bir kaç ay sürer. Bir ay içerisinde ön hazırlıklar bitecek dedik. Bunların hepsi atılan ön adımlardır.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ ZAFERİ

Bu esasen Türkiye’nin diplomasi zaferidir. Türkiye sahada olduğu kadar da masada da güçlüdür. Biz arka planda hiçbir hesabımız olmadan Suriye’nin güvenliği ve istikrarı için bölgedeyiz. Biz Suriye’nin istikrarı ve güvenliği için çaba sarfeden herkesle işbirliği yapabiliriz. ABD’yle anlaşamadığımız konular var. Rusya’yla anlaşamadığımız konular da var. YPG/PKK ABD’yi ve Rusya’yı kendi kontrolünde tutmak istiyordu ama iki tarafta bunu anladı. Rusya’yla, İran’la yaptığımız çalışmalar ise rejimle muhalefet arasındaki çatışmaları durdurarak siyasi çözüm için müzakerelere başlatmak amacında. Türkiye Cenevre sürecinde lokomotiftir, Soçi ve Astana süreçlerinde bir lokomotiftir. Münbiç’te de bir lokomotiftir.