Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Beşyol Meydanında düzenlediği mitinge katılmak üzere geldiği Van'a İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) inceledi. Yetkililerden çalışması hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanından ayrılmadan İHA’ya bugünün tarihini ve imzasını attı.