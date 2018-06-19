Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Beşyol Meydanında düzenlediği mitinge katılmak üzere geldiği Van'a İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) inceledi. Yetkililerden çalışması hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanından ayrılmadan İHA’ya bugünün tarihini ve imzasını attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava aracına tarih ve imza attı
19.06.2018 - 18:52 | Son Güncelleme: 19.06.2018 - 18:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere geldiği Van'da insansız hava aracını (İHA) inceleyerek günün tarihini ve imzasını attı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,insansız hava aracı,imza,
565299 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/565299.aspx
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