Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra  tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup 2 askerin tutuklama inceleme duruşmasında,  bu hallerinin devamına hükmedildi. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı  sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 1  Mart'ta yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup Teğmen Aggelos  Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluluk hali  değerlendirildi.  

Duruşma için Mitretodis ve Kouklatzis, tutuklu bulundukları Edirne F  Tipi Cezaevi'nden güvenlik önlemleri eşliğinde Edirne Adliyesi'ne getirildi. 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan duruşmaya, tutuklu askerler ile  avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel de katıldı.Yunan askerleri Mitretodis ve Kouklatzis, savunmalarında sınırı  yanlışlıkla geçtiklerini ileri sürerek, tahliyelerini talep etti. Hakimlikçe, atılı suçun kanunda öngörülen cezanın üst sınırının 5 yıl  oluşu da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülülük sınırları  içerisinde kaldığı ve koruma tedbirlerinden umulan faydanın adli kontrol  hükümleriyle sağlanamayacağı değerlendirilerek, soruşturma dosyasının geldiği  aşama itibariyle tutuklama şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığının  anlaşılmasını gerekçe gösterip askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar  verildi.