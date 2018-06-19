24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimi için yurt dışında oy verme işlemi İngiltere'deki sandıkların kapanması ile sona erdi.
Yurtdışında oy kullanma işlemi sona erdi
19.06.2018 - 23:09 | Son Güncelleme: 19.06.2018 - 23:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimi için yurt dışında oy verme işlemi İngiltere'deki sandıkların kapanması ile sona erdi.
Etiketler : ingiltere,yurtdışı,
565321 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/565321.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER