Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda konuşan Erdoğan “Başta başörtüsü olmak üzere, büyük hak ihlalleri yaşadık. Fakat devletimize küsmedik. Çok çalıştık. Elhamdulillah, devlet-millet buluşması gerçek oldu. Devletimizin kapısı milletimize ardına kadar açıldı. Küçük hesapların, kısır düşüncelerin ülkesi olamayız artık. Bu ülkeye yakışan, şerefli mazimize layık bir yeniden uyanıştır. Kıymetini bilmediğimiz şeylerin pişmanlığını Allah bize yaşatmasın” diye konuştu. Emine Erdoğan katıldığı vefa buluşmasında dostlarıyla sohbet ederek, özlem giderdi. Toplantı, hatıra fotoğrafıyla son buldu.