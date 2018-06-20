Toplantıda konuşan Erdoğan “Başta başörtüsü olmak üzere, büyük hak ihlalleri yaşadık. Fakat devletimize küsmedik. Çok çalıştık. Elhamdulillah, devlet-millet buluşması gerçek oldu. Devletimizin kapısı milletimize ardına kadar açıldı. Küçük hesapların, kısır düşüncelerin ülkesi olamayız artık. Bu ülkeye yakışan, şerefli mazimize layık bir yeniden uyanıştır. Kıymetini bilmediğimiz şeylerin pişmanlığını Allah bize yaşatmasın” diye konuştu. Emine Erdoğan katıldığı vefa buluşmasında dostlarıyla sohbet ederek, özlem giderdi. Toplantı, hatıra fotoğrafıyla son buldu.
Emine Erdoğan: Küçük hesaplar ülkesi olamayız
20.06.2018 - 02:36 | Son Güncelleme: 20.06.2018 - 02:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Florya Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Vefa Buluşması"nda AK Parti geleneği içinde faaliyet göstermiş teşkilat mensubu kadınlarla buluştu.
Etiketler : emine erdoğan,
565332 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/565332.aspx
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