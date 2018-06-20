Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandil operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta adım adım ilerleyen Mehmetçik, Türkiye sınırından 40 kilometre içeriye girdi. PKK elebaşıları toplantı halindeyken vuruldu.

Mehmetçik, PKK için önem arz eden ve Türkiye'ye sızmaların yapıldığı Bradost ve Barazgir'de de kontrolü ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'de toplantı halindeki teröristler vuruldu" açıklaması yaparken, PKK elebaşlarının bir araya gelerek toplantı yaptıkları 400 kişi kapasiteli Surede Kampı'ndaki barınağın akıllı mühimmatla vurulduğu ortaya çıktı.

MEHMETÇİK BAYRAĞI DİKTİ



Kandil'e açılan bölgelerde kalıcı üsler kuran Mehmetçik Hakurk Vadisini tamamen teröristlerden temizledi. Bölgede kalıcı üs ve gözetleme alanları oluşturuldu ve alana Türk bayrağı dikildi. (Sabah)