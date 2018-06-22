Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni sistem demokrasinin ve Cumhuriyetin temel niteliği olan güçler ayrılığını zayıflatmıyor, güçlendiriyor, parlamenter sistemde hükümet meclisi çokluğundan çıktığı için aynı gücün kontrolünün de oluyordu. Hükümetten gelmeyen tasarı Meclis Genel Kurulundan geçme şansı yoktu. Hükümetle Meclisin irtibatını kopartıyoruz. Yeni sistemde bütçe dışında kanun tasarısı gönderme yetkisi bulunmuyor. Yasa teklifi yetkisi sadece milletvekillerine ait, milletvekilleri ilk defa yasama çalışması yapacak. Meclisin hükümeti denetim araçları daha da güçlendirildi. Çok daha sağlıklı bir imkan bulacak. Cumhurbaşkanı ile Meclis arasında dağıtılmış olması bu dengeyi güçlendiriyor. Yeni sistemde herkes kendi işini yapacak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sisteme ilişkin “Mevcut yapının zorlukları nedeniyle çalışmaları önemli bir bölümünü istediğimiz zamanda hayata geçiremedik. Bürokratik oligarşi hantallığı önümüze engel olarak çıktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu engelleri ortadan kaldıracağız. Çözüm üreten, sonuç üreten devlete ve sonuç odaklı devlet olarak çalışacağız. Daha hızlı karar alıp tüm hizmetlerde sonuç odaklı olacağız. Tüm süreçlerde verim odaklı çalışacağız ve yeniliklere hızla adapte olacağız. Patenti bana ait, bundan dolayı eleştiri aldım. Adeta anonim şirket gibi devleti yönetme kabiliyeti, aynı şekilde devleti yönetelim ki hızla mesafe alalım” dedi.