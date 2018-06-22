Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan “TC-ANK” adlı uçak, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı’na ilk inişi yaptı. Uçaktan indikten sonra havalimanının çalışanları, pilotlar, hostesler ve hostlar ile tek tek tokalaşarak, onlara baklava ikram eden Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bu günün çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bu muhteşem havalimanının açılışını yapacaklarını hatırlatan Erdoğan, “Artık çoğu gitti azı kaldı. Burada mimarından mühendisine, işçisine, tüm kardeşlerimi kutluyorum. Konsorsiyumun bütün ortaklarını tebrik ediyorum, kutluyorum. Onlar da bu iş için çok büyük emek verdiler, imkanlar ortaya koydular. Aynı şekilde tabii burada gerçekten bu süreci takip eden, kovalayan değerli arkadaşlarımızın emekleri var, onları da ayrıca tebrik ediyorum, kutluyorum. 29 Ekim’de bittiğinde bu havalimanımız malum yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak ve dünyanın sayılı inşallah ilk 3 havalimanından bir tanesi olacak. Hedef 2023’te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak... Bununla bir numara olacak. İnşallah havalimanımız bizim prestijimiz olmanın ötesinde, markamız olacak.”