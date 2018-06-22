Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Maslak Mahallesi Bilim Sokak'ta içinde ofislerin yer aldığı 32 katlı binanın dış cephesindeki aydınlatma kablosu, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

En alt katta başlayan ve dış cephe boyunca üst katlara doğru ilerleyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Üst katlara itfaiye merdiveniyle müdahale etmekte güçlük çeken ekipler, 22 ve 25. kattaki ofislerin camını kırarak pencereden çalışmalarını sürdürdü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Binanın dış cephesinde hasar oluştu.