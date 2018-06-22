Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbarı değerlendirerek Şişli’de lüks bir plazaya operasyon düzenledi. Otele yapılan operasyonda ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olarak bilinen Bedirhan Esenlik gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren Bedirhan Esenlik’in geçmişte mahkeme kararıyla Zakir Selvi olan adını Bedirhan Esenlik olarak değiştirdiği ileri sürüldü.