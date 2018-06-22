İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbarı değerlendirerek Şişli’de lüks bir plazaya operasyon düzenledi. Otele yapılan operasyonda ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olarak bilinen Bedirhan Esenlik gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren Bedirhan Esenlik’in geçmişte mahkeme kararıyla Zakir Selvi olan adını Bedirhan Esenlik olarak değiştirdiği ileri sürüldü.
Bedirhan Esenlik gözaltına alındı
22.06.2018 - 10:52 | Son Güncelleme: 22.06.2018 - 11:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da dün gece lüks plazaya düzenlenen operasyonda, ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olarak bilinen Bedirhan Esenlik'in gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler : bedirhan esenlik,yeşil,operasyon,
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