Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV’nin haberine göre, ABD Senatosu'ndan F-35'lerle ilgili kritik bir karar daha geldi. Senato Alt Komisyonu yeni bir harcama yasa tasarısına Türkiye'nin F-35 uçaklarını almasını engelleyecek bir madde getirdi.

Tasarıya, Türkiye’nin Rus S-400 füze sistemlerini almaktan vazgeçmemesi halinde Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarının teslimatının engellenmesi maddesi eklendi.

Değişiklik önerisi, 2019 Mali Yılı Dış Operasyonlar ve Bağlantılı Programlar Yasası'na dahil edildi. Komisyonun kabul ettiği öneri yasalaşırsa, Türkiye'nin Ruslardan S-400 satın aldığı taktirde F-35'lerin satışı ve teslimatı engellenecek.

Askeri harcama tasarısının yasalaşması için Senato ve Temsilciler Meclisi’nin genel kurullarında ayrı ayrı kabul edilmesi ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.