Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki birçok seçimde Deniz Baykal, Antalya’da evinin bulunduğu Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi’ndeki Barbaros İlkokulu’nda eşi Olcay Baykal ile birlikte oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaparak, genellikle evine çekilerek seçim sonuçlarının açıklanmasını bekliyor ya da Antalya’dan Ankara’ya geçiyordu.

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, seyyar sandık talebinde bulunulduğu ve Baykal’ın seçim günü oyunu muhtemelen Angora Evleri’ndeki evinde seyyar sandıkta kullanacağını açıkladı. Aslı Baykal, evde olmaması durumunda ise yine seyyar sandıkta tedavisinin devam ettiği Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde babasının oyunu kullanacağını dile getirdi.