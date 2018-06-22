YSK Başkanı Sadi Güven imzasıyla il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına  görüntü kaydedici cihazlarla kapalı oy verme yerine girilmemesine yönelik yazı  gönderildi.

Yazıda, 298 sayılı Kanun'da "Seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya film  makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy  verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar kapalı oy verme yerine girmeden  önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi  bittikten sonra seçmene iade edilir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Sandık kurulunun oluşumu, görevleri ve yetkilerini düzenleyen  genelgede de bu konunun yer aldığı belirtilen yazıda, "Konu hakkında gerekli  hassasiyetin gösterilerek, seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi  gibi görüntü kaydedici ve haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine  girmemeleri gerektiğinin sandık kurulu başkanlarına hatırlatılması hususunda  bilgi ve gereği önemle rica olunur." değerlendirmesinde bulundu.