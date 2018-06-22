Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 24 Haziran'da Cumhurbaşkanını seçmeye gidiyor. Eğer bu seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50 oranını geçemezse seçim ikinci tura kalacak ve en yüksek oy alan iki aday ikinci turda tekrar seçime girecek. 24 Haziran'a sayılı günler kala, vatandaşlar seçimlerin ikinci tura kalma ihtimaline karşı 'Seçim 2. tura kalırsa ne zaman oy kullanılacak, ikinci tur ne zaman?' sorularını sormaya başladı. Seçim eğer 24 Haziran'da sonuçlanmazsa, 8 Temmuz'da ikinci tur Peki Seçim 2. tura kalırsa ne zaman oy kullanılacak, ikinci tur ne zaman? İşte detaylar...

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin '28 Ağustos'ta erken seçim yapalım' çağrısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '24 Haziran 2018' açıklamasıyla yanıt verdi ve Türkiye'de seçim süreci resmen başladı.

Siyasi kulislerde birbiri ardına açıklamalar yapılırken, 24 Haziran'da yapılacak Başkanlık Seçimi'nde kazanan olması durumunda takvimin nasıl işleyeceği de merak konusu oldu.

Anayasa'ya göre birden fazla turun olduğu seçimlerde eğer ilk turda kazanan olmazsa, "seçimi izleyen ikinci pazar günü" ikinci tur seçimleri yapılır diye açıklanıyor.

Buna göre 24 Haziran'daki seçimlerin ilk turunda herhangi bir ada üstünlük sağlayamazsa, seçimlerde ikinci tur 8 Temmuz 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek.