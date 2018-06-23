Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Aydemir Türkiye gazetesi-

Miting öncesi İDO'ya karşı karalama kampanyası sürdüren PKK yandaşları bazı internet siteleri ve sosyal medya trolleri, Muharrem İnce'nin mitingi için ek sefer konulmadığı iddiasında bulundu.

İstanbul Deniz Otobüsleri ise söz konusu iddiaları yalanlar nitelikte bir basın açıklaması yaptı.

İşte İDO'dan yapılan o açıklama:

Değerli Misafirlerimiz,

23 Haziran 2018 tarihinde Maltepe’de gerçekleşmekte olan miting nedeniyle İDO Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy-Bostancı hattımızda seferlerin durdurulduğu ile ilgili bilginin asılsız olduğunu, bu hatta herhangi bir sefer iptali yapılmadığını bildirmek isteriz.

Tüm seferlerimiz, 11 Haziran-16 Eylül 2018 tarihleri arasında geçerli olan ve duyurusunu yapmış olduğumuz yaz tarifemize göre, hava ve deniz şartlarının uygun olması halinde eksiksiz şekilde gerçekleştirilmektedir.

Misafirlerimizin ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştırabilmek adına miting bitiminde Bostancı’dan Bakırköy’e tarifemize ek seferler düzenlenecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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