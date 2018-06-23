Başbakan Binali Yıldırım bu akşam mühendislerin aileleriyle görüşerek gelişmeler hakkında bilgi verdi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Libya'da kaçırılan 3 Türk işçi serbest
23.06.2018 - 23:26 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 23:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya’nın Ubari kentinde 3 Kasım 2017 tarihinde kaçırılan, ENKA şirketi çalışanları Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan isimli 3 Türk işçi 233 gün aradan sonra serbest bırakıldı.
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