Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her Türk vatandaşının vatandaşlık görevi olan oy kullanma zamanı geldi çattı. Türkiye erken seçime gitti. Bu seçim itibariyle de resmen cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmiş olacak. Güneydoğu bölgesi Cumhurbaşkanı olarak kimi seçecek? Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir Diyarbakır’ın ilçeleridir 2018 Diyarbakır seçim sonuçları ve anlık ilçe ilçe seçim sonuçları, Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı ve seçim sonuçları ve oy oranları en detaylı şekilde turkiyegazetesi.com.tr’de.

2018 DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI



Türkiye bugün sandık başında. Oyların sayılma işlemi tamamlanmaya başladığı sonuçların belli olmaya başladığı andan itibaren anbean 2018 Diyarbakır seçim sonuçlarına turkiyegazetesi.com.tr en doğru en güvenilir şekilde ulaşabilirsiniz.



DİYARBAKIR ANLIK İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI



Diyarbakır anlık ilçe ilçe seçim sonuçları detaylı şekilde burada olacak. Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir Diyarbakır’ın ilçeleridir.



DİYARBAKIR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI



Diyarbakır Cumhurbaşkanı olarak kimi seçeceği, Diyarbakır cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarını buradan öğrenebilirsiniz.



DİYARBAKIR’DA SEÇİM TEDBİRLERİ



Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle kentte 9 bin 400 polis ile 8 bin 443 jandarma görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla Diyarbakır'da 9 bin 400 polis ile 8 bin 443 jandarma görev yapacak.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenli bir şekilde oy kullanabilmesi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Alınan önlemler kapsamında kentte, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 9 bin 400 polis görevlendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki 768 sandık bölgesindeki bin 178 sandıkta oy kullanacak 270 bin 650 seçmen ile sandık başkanları, sandık üyeleri, müşahitler ve sandıkların kurulacağı okulların güvenliklerini, 8 bin 443 jandarma personeli ile sağlayacak.

Personele, 76 zırhlı araç, 18 devriye müdahale aracı ve 13 jandarma trafik timiyle destek verilecek.

YENİ SİSTEMDE NASIL OY VERİLECEK?



Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimleri öncesinde vatandaşlar yeni sistemde nasıl oy verilecek sorusuna yanıt arıyor. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarıyla vatandaşların aklındaki sorular yanıt buldu. İşte yeni sistemle ilgili tüm detaylar...



NASIL OY KULLANIRIM?



Şentop, "Oy pusulasında fazla bir değişiklik olsun istemedik. İttifak yapan partiler oy pusulasında yan yana yer alacak. Her parti için bir sütun olacak. İttifakın unvanı olan bir çerçeve olacak. Bütün detayları düşündük. Yine herkes kendi partisine oy verecek ana prensip bu. AK Parti'ye oy verecek olan AK Parti'ye MHP'ye oy verecek olan MHP'ye mühür vuracak." şeklinde konuştu.



24 HAZİRAN 2018'DE SEÇİME GİRECEK PARTİLER



1- Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP)

2- HÜDA-Par

3- Vatan Partisi

4- Halkların Demokratik Partisi

5- Bağımsız Türkiye Partisi

6- Millet İttifakı (CHP-İyi Parti-SP)



ERKEN SEÇİM KARARI NASIL ALINIR?



Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.



ERKEN SEÇİM NE ZAMAN YAPILIR?



2839 Sayılı Seçim Kanunu'nun 8. maddesine göre; Seçim dönemi bitmeden önce, seçimin yenilenmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Cumhurbaşkanınca karar verilmesi halinde, durum Bakanlar Kurulu tarafından kırksekiz saat içinde ilan olunur.Yenileme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmişse Meclis, seçimin yapılacağı tarihi de belirler.Yenileme kararının Cumhurbaşkanınca verilmesi halinde, bu kararın verildiği günden sonra gelen doksanıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy verilir.



YEREL YÖNETİMLERDE ERKEN SEÇİM NE ZAMAN OLUR?



Yerel yönetimler yani; il-ilçe belediye başkanları, il-ilçe meclis üyeleri, muhtarlık seçimleri de 5 yılda bir yapılır. Bu seçimlerinde normal olduğu zamandan yapılması için Anayasa'nın ilgili maddesinde değişiklik yapılması gerekiyor.



SEÇİM NEDİR?



Seçim bir kişinin belirli bir göreve, kanunların gösterdiği şekilde verilecek oylarla getirilmesi sistemidir. Millet Meclisi, Senato, Belediye Meclisi, II Genel Meclisi, İhtiyar Heyeti üyeleriyle muhtarlar hep seçimle iş başına getirilir. Böylece seçmenleri adına hareket ve faaliyet gösterme yetkisini kazanırlar. Seçimler, halkın, hemşerilik ve yurttaşlık haklarının belirmesi demektir. Anayasamızın 55. maddesine göre, yurttaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır. Siyasi seçimler belli başlı iki sisteme göre yapılır. «Çoğunluk Sistemi» nde, bir seçim bölgesinde kullanılan oyların çoğunu kazanan parti, ya da şahıs, seçimi de kazanmış olur. Öteki oylar boşa gider. «Nispi Sistem» de ise üyelikler,. kazanılan oy oranında paylaşılır.



YSK'NIN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ



1. Seçimlerde, içine oy pusulası konulacak olan zarfların, icabında her seçim için başka başka renk ve ölçüde olmak ve gerek piyasada, gerek Devlet Malzeme Ofisince imal edilen veya ettirilen veya depolarında bulunan zarfların renklerinden ve ölçülerinden farklı ve kağıdında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu imalatı, kağıt hamurundan başlıyarak zarfın, imaline ve teslim alınmasına kadar olan safhalarını; yapılacak işin hacmi, süresi ve niteliği dikkate alınarak belirleyeceği kendi üye veya üyelerinin veya imal ve teslim yerinde yetki vereceği ilçe seçim kurulu başkanının, il seçim kurulu başkanı ya da üyesi hakim veya hakimlerinin devamlı gözetim ve denetimi altında yaptırmak ve bu zarfları il seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri karşılığında göndermek,

2. Özel zarfların imali için gerekli "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigran kalıpları ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli miktarda kağıt ve zarf imalinden sonra saklamak,

3. Katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf haline gelebilen "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranını taşıyan birleşik oy pusulalarını, her (400)'ü ve her (400)'lük paketi, aynı numarayı taşımak üzere bastırmak ve her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaştırmak, 3. Bu Kanunda sözkonusu edilen bütün işlemlerin gerektirdiği form, evrak, liste gibi her türlü basılı kağıdın tasarım ve baskısını yaptırmak, il ve ilçe seçim kurullarına zamanında ve ihtiyacı kadar ulaşımını sağlamak,

4. Tüzüklerine göre ilk genel kongresini yapmış olup, illerin en az yarısında ve en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan siyasi partilerin adlarını, ilçe seçim kurullarının yeniden kurulması için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek,

5. İl ve İlçe seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak, İl seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak,

6. Adaylığa ait itirazlar hakkında bu Kanun ve özel kanunları gereğince kesin karar vermek,

7. İl seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara bağlamak,

8. İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağlamak,

9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak ve o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, altkurullara yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kesin karara bağlamak,

10. İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve bu hususta gereken genelgeleri zamanında yapmak,

11. Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir. Bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek siyasi partiler tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi halinde yenileme kararının ilanından sonraki beş gün içinde ilan etmek.

12. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluş ve işleyişi ve diğer çalışma konuları ile ilgili ilkeleri belirlemek, yönetmelikleri yayınlamak, programlarını yapmak ve denetlemek.

13. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun oluşturulmasını ve yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak.

14. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak.



6 ADIMDA OY VERME İŞLEMİ



Vatandaşlar 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını 6 adımda kullanacak. Vatandaşlar sadece kayıtlı olduğu sandıklarda oy kullanabilecek. Adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verilecek.

Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 6 adım şöyle:



1- Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

2- Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart olacak. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak.

5- Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması, birleşik oy pusulalarının düzgün bir şekilde katlanıp zarfa koyulması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak.

6- Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.