Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ ANKARA



Türkiye, cumhurbaşkanını ve 27. dönem parlamentosunu belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor. Bütün yurtta, oy verme saatleri 08.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek. Oy verme süresi bittiği hâlde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek.



6 ADAY YARIŞACAK

Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti ve MHP’nin kurduğu “Cumhur İttifakı”nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin adayı Muharrem İnce, İYİ Partinin adayı Meral Akşener, Saadet Partisinin adayı Temel Karamollaoğlu, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş ve Vatan Partisinin adayı Doğu Perinçek yarışacak.



İTTİFAKLAR PUSULADA

Milletvekilliği seçimleri için de AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti, HÜDA PAR, Saadet Partisi ve Vatan Partisi yarışacak. Büyük Birlik Partisinin (BBP) adayları AK Parti, Saadet Partisinin bazı adayları CHP, Demokrat Partinin (DP) adayları da İYİ Parti listelerinden seçime girdi. Oy pusulasında ilk sırada AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu, BBP’nin destek verdiği “Cumhur İttifakı” olacak. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP’nin kurduğu “Millet İttifakı” oy pusulasında son sırada yer alacak. Oy pusulasında HÜDA PAR ikinci, Vatan Partisi üçüncü, HDP ise dördüncü sırada. Yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kurulan sandıklarda oy verme işlemleri 19 Haziran’da tamamlandı. Yurt dışında seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmenden, 1 milyon 486 bin 408’i oy kullandı. Ankara Ticaret Odasında (ATO) tutulan oylar da bugün sayılacak. Gümrük kapılarında oy verme işlemleri de bugün tamamlanacak.

İlk kez bu seçimde güvenlik amacıyla 186 bin 632 seçmen taşınırken, cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında vatandaşlar da artık polise ihbarda bulunabilecek.



ANBEAN TAKİP

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlığında kurulan Seçim Koordinasyonu Komisyonu ise seçimlerin güven ve huzur içerisinde tamamlanması için anbean takipte olacak. Komisyon, görevli kurumlar arasında gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak. Ülke çapında seçimle ilgili her türlü tedbirin gözden geçirilmesini ve takibini yapacak olan Komisyon, seçimle ilgili olayların anlık paylaşımına ilişkin gelişmeleri inceleyecek.



BİN 227 SEYYAR SANDIK

Bu seçimde ilk kez hayata geçirilen engelli ve yatağa bağımlı hastalar için seyyar sandık uygulaması kapsamında başvurusu kabul edilen seçmenler, sandıkların kendilerine getirilmesi suretiyle bulundukları yerde oy kullanabilecek. Seyyar sandık kabini, yatağa bağımlı seçmenin evinde, “gizlilik temin edilecek ve oy kullanma rahatlığı sağlanacak” bir yere yerleştirilecek. Bu kapsamda, 702 ilçede bin 227 sandık kuruldu.



YAŞLILARA KOLAYLIK

Ayrıca, rahat bir şekilde oy kullanabilmeleri için engelli ve yaşlıların oy kullanacağı sandıklar giriş katlarda olacak. 664 bin 326 engelli seçmenin yanı sıra 75 yaş ve üzeri 2 milyon 473 bin 800 seçmen ile aileleri dahil olmak üzere toplam 5 milyon 333 bin 899 seçmen giriş katlarda oy kullanacak.