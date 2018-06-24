Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Seçim maratonuna 26 Mayıs Cumartesi Erzurum’dan başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak dün İstanbul ilçe mitingleri düzenledi. Toplamda 31 ilde 43 miting yapan Erdoğan, sırasıyla; Erzurum, Aydın, Balıkesir, Akhisar, Tekirdağ, Malatya, Adıyaman, Konya, Diyarbakır, Sakarya, Zonguldak, Muğla, Mersin, Hatay, Kayseri, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Rize, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Samsun, Ordu, Adana, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kahramanmaraş ve İstanbul ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. Erdoğan ayrıca 29 iftar ve açılış törenine katıldı.



“YILDIRIM” DAMGASI

Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına 23 Mayıs’ta MÜSİAD iftarıyla başladı. Başbakan Ramazan ayı boyunca 21 iftar ve açılış törenine katıldı. Başbakan ayrıca, Erzurum, Isparta, Balıkesir, Siirt, Şırnak, Giresun, Elazığ, Batman, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Bitlis, Muş, Tokat, Sivas, Kars, Ardahan, Hakkâri, Van, Ankara, Kırklareli, Edirne, Denizli Uşak, Çankırı, Kırıkkale, Bayburt, Gümüşhane, Tunceli, Erzincan, Ağrı, Iğdır, İstanbul, İzmir, Aydın illerinde 41 miting düzenledi.



REKOR İNCE’DE

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce en çok miting yapan isim oldu. Mitinglerine 4 Mayıs’ta Birinci Meclis önünden başlayan İnce 45 günlük sürede İzmir, Ankara ve İstanbul dâhil 65 ilde 107 miting gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu süreçte sık sık STK’larla bir araya geldi. En az mitingi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Bahçeli, seçim kampanyası boyunca 3’ü miting 5’i istişare toplantısı olmak üzere 8 defa vatandaşlarla bir araya geldi. Sivas, Kayseri, Konya, Bursa, İzmir merkezli toplantılarda hem bu illerin hem de çevre illerin teşkilatlarıyla istişare toplantısı yapan Bahçeli, Samsun, Adana ve son olarak dün Ankara’da miting yaptı. Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu farklı bir miting stratejisi izledi. Sosyal medyayı iyi bir şekilde kullanan Karamollaoğlu, 11 saha mitinginin yanı sıra 10 tane e-miting düzenleyerek vatandaşlara internet üzerinden seslendi. İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kampanya takvimi boyunca 56 ilde 71 miting yaptı. HDP ise 19 ilde miting yaparken, 35 ilde de halk buluşması adı altında vatandaşla bir araya geldi.

İLKLERE SAHNE OLACAK

Bugün yapılacak seçimde ilk kez hayata geçirilecek yenilikler şöyle:

¬ Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilk defa tanışacak.

¬ İlk defa ittifakla seçime gidilecek.

¬ Meclis’e 600 milletvekili seçilecek.

¬ 2002’den bu yana ilk defa Meclis’te en az 7 parti temsil edilecek.

¬ 1,8 milyon genç ilk defa oy kullanacak.

¬ Hasta ve engellilerin ayağına ilk defa sandık götürülecek. Yatağa bağımlılık kriteri aranan uygulama kapsamında, 17 bin 258 seçmen bin 303 sandıkta oy kullanacak.