Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçim sonuçları açıklanmaya başlanana kadar İstanbul’da olması beklenen Erdoğan, daha sonra Ankara’ya geçecek. Başbakan Binali Yıldırım ise İzmir’in Karabağlar ilçesinde kızı çocuklarının bağışlarıyla yapılan Bahar Yıldırım İlkokulu’nda oy verecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki seçimlerde olduğu gibi oyunu Ankara Çukurambar’daki Arjantin İlkokulu’nda kullanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortokulu’nda sandığa gidecek. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’da Saffet Çam Ortaokulu 1118 numaralı sandıkta oy verecek. İnce, daha sonra sonuçları takip etmek için Ankara’ya geçecek.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu’nda oy verecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Ankara Çankaya Lisesi 1067 numaralı sandıkta oyunu kullanacak. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oyunu tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde kullanacak.