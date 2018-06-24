Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Akar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oyunu kullanmak için eşi ile birlikte Çankaya İlkokulu’na geldi.

1157 nolu sandıkta oyunu kullanan Akar, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.