Genelkurmay Başkanı Akar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oyunu kullanmak için eşi ile birlikte Çankaya İlkokulu’na geldi.

1157 nolu sandıkta oyunu kullanan Akar, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.