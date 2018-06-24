Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​İstanbul'da, okuma yazma bilmediğini söyleyerek kocası ve oğluyla birlikte oy kullanmak isteyen kadına izin verilmemesi üzerine olay çıkaran ailedeki baba ve oğul, FETÖ'den aranmaları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde oy kullanmak üzere Pendik Mahir İz İlkokulu'ndaki 3253 numaralı sandığa gelen Hatice K'nın, okur yazar olmadığını belirterek yanında bulunan kocası İshak K. ve oğlu Ahmet K'nın da kendisiyle birlikte oy kullanma kabinine girmesini istediği ancak sandık başkanının, durumun mevzuata aykırı olduğunu belirterek izin vermediği öğrenildi.

Yaşanan tartışma sırasında kendisini yere atarak fenalaşan Hatice K'nın, sandığın bulunduğu sınıfa çağrılan sağlık ekiplerince, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Söz konusu kadının hastaneye götürülmesine rağmen eşi İshak K. ve oğlu Ahmet K'nın sandığın bulunduğu yeri terk etmeyerek diğer seçmenleri provoke edici söylemler kullanmaları, sandık alanında sağlıklı oy kullanımını engellemeleri ve görevlilere tehdit ve hakaret içerikli sözler söylemeleri üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Olaya müdahale eden Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, GBT kontrolü yaptıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında aranmalarının bulunduğu ortaya çıkan İshak K. ve oğlu Ahmet K'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, İshak K'nın Halil ismindeki diğer bir oğlunun ise halen Kırgızistan'da FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi.