Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener de merkez Selçuklu ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu'ndaki 2359 nolu sandıkta oyunu kullandı.

İl Başkanı Barış Bektaş ve partililerle birlikte okula gelen Şener, seçimlerin Konya'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

"KATILIM OLDUKÇA YÜKSEK"

Abdüllatif Şener, "Milletimizin hem cumhurbaşkanını, hem de milletvekillerini seçeceği bir seçim olacak. Görüyorum ki katılım oldukça yüksek. Seçim güvenliği içerisinde bir seçim olmasını diliyorum." diye konuştu.