Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kaos çıkarmayı hedefledi. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, FETÖ, önceki seçimlerde de farklı yöntemler izledi.

FETÖ, 30 Mart 2014 yerel seçimi ile 7 Haziran ve 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde de AK Parti karşısındaki en güçlü adayın desteklenmesi yönünde mensuplarına talimat gönderdi.Örgütün bu talimatı, düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen örgütsel dokümanlar, FETÖ mensuplarının verdikleri ifadeler ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmalarında da yer aldı.Bu dokümanlara göre, örgüt, elemanlarından "AK Parti'lilerle seçim tartışmalarına girilmemesini, ülkedeki olumsuz olayları dile getirerek AK Parti'ye oy verilmemesini" talep etti.Örgütün özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde desteklenmesini istediği HDP'yi, vatandaşların tepkisinden çekindiği için "DP" olarak kodladığı örgütsel dokümanlarda tespit edildi.

FETÖ'nün mahrem imamları da ifadelerinde, seçimlerde "AK Parti'ye oy verilmemesi, bölgedeki güçlü partilere oy verilmesi yönünde çalışma yapmak üzere herkese hedef verildiğini ve bu çalışmaların raporlandığını" anlattı. Örgüt mensuplarının ByLock üzerinden yaptıkları görüşmelerde de FETÖ üyesi eski bir ilçe müftüsünün "Kuzey Kore olmaya doğru ilerleyen AK Parti'ye oy vermek haramdır. Fetva mı lazım, verdim gitti." şeklinde mesaj yazdığı belirlendi.Yazışmalar arasında, "HDP düşmanına, HDP'ye oy verdirttim", "7 Haziran'da etkilediğimiz kimseler 1 Kasım için çantada keklik değil, onlara da tekrar tekrar ilgi göstermeliyiz, evdeki bulgurdan olmayalım inşallah" mesajları dikkati çekti.

Opçin'in "hile" paylaşımı



FETÖ, Türkiye'de seçimlere gölge düşürme adına attığı adımları 24 Haziran seçimleri öncesi ve seçim sürecinde de sürdürdü. "Balyoz'da kumpas davası"nın firari sanıklarından Tuncay Opçin, seçimlerde hile yapılacağını iddia etti. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan Opçin, "Bu dönem bir gün yargılanırsa anket şirketi sahipleri sanık sandalyesinin baş köşesinde yerini alacak. Saray'ı yüzde 50'nin üzerinde gösteren her anket şaibelidir, manipülasyon için hazırlanmıştır." ifadelerine yer verdi.Opçin, oy verme işleminin sona ermesine yakın bir süre yaptığı başka paylaşımında da bu iddiasını tekrarladı.Seçimlerde FETÖ'nün, HDP'nin barajı aşmasına yönelik çalışmalar yaptığı da ortaya çıkarıldı.

Çareyi HDP'de aradılar



FETÖ üyeleri, tutuklu bulundukları cezaevlerinden kurtulmak için çareyi Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde HDP'yi desteklemekte aradı. Aralarında eski tuğgeneraller Gökhan Şahin Sönmezateş ve Mehmet Partigöç ile eski albay Cemil Turhan'ın da bulunduğu Sincan Cezaevi'ndeki bazı FETÖ'cüler, kendileriyle görüşmeye gelen yakınlarından yarın yapılacak seçimlerde HDP'ye oy vermelerini istedikleri ortaya çıktı.

Tutuklu FETÖ'cülerin, telkinlerde bulundukları yakınlarına "cezaevinden kurtulmak için tek şanslarının HDP'nin barajı aşarak Meclise girmesi" gerektiğini söyledikleri belirtildi.FETÖ'nün, kaos çıkarmak için yaptığı çalışmalar seçim gününe de yansıdı. Vatandaşların seçme hakkını kullanmak amacıyla sandıklara gittiği anlarda örgüt provokasyondan yana tavır aldı.

Sandık başında provokasyon



İstanbul'da, okuma yazma bilmediğini söyleyerek kocası ve oğluyla birlikte oy kullanmak isteyen kadına izin verilmemesi üzerine olay çıkaran ailedeki baba ve oğul, FETÖ'den aranmaları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere Pendik Mahir İz İlkokulundaki 3253 numaralı sandığa gelen Hatice K'nin, okur yazar olmadığını belirterek yanındaki kocası İshak K. ve oğlu Ahmet K'nin de kendisiyle oy kullanma kabinine girmesini istediği ancak sandık başkanının, durumun mevzuata aykırı olduğunu ifade ederek izin vermediği öğrenildi.

Yaşanan tartışma sırasında kendisini yere atarak fenalaşan Hatice K'nin, sandığın bulunduğu sınıfa çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldüğü bildirildi.Kadının hastaneye götürülmesine rağmen eşi İshak K. ve oğlu Ahmet K'nin sandığın bulunduğu yeri terk etmeyerek diğer seçmenleri provoke edici söylemler kullanmaları, sandık alanında sağlıklı oy kullanımını engellemeleri ve görevlilere tehdit ve hakaret içerikli sözler söylemeleri üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Olaya müdahale eden Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, GBT kontrolü yaptıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında arama kararının bulunduğu ortaya çıkan İshak K. ve oğlu Ahmet K'yi gözaltına aldı.Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, İshak K'nin Halil ismindeki diğer bir oğlunun ise halen Kırgızistan'da FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi.