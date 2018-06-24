Görevliler kongre merkezine güvenlik kontrolünden geçirilerek alındı.  60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan oyların içinde bulunduğu sandıklar 9  gruba ayrıldı. Oy sayımından önce görevliler yemin ederken, sandıklar, saat 17.00'de  oy verme işleminin sona ermesinin ardından açılmaya başlandı. Kongre merkezinde, yaklaşık 8 bine yakın görevli bulunuyor.