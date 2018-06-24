Görevliler kongre merkezine güvenlik kontrolünden geçirilerek alındı. 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan oyların içinde bulunduğu sandıklar 9 gruba ayrıldı. Oy sayımından önce görevliler yemin ederken, sandıklar, saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından açılmaya başlandı. Kongre merkezinde, yaklaşık 8 bine yakın görevli bulunuyor.
Yurt dışında kullanılan oyların sayımına başlandı
24.06.2018 - 18:03 | Son Güncelleme: 24.06.2018 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için yurt dışında kullanılan oyların sayımına ATO Kongre Merkezi'nde başlandı.
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı,27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri,
568616 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/568616.aspx
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