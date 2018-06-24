Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah 08.00'de başlayıp 17.00'de sonlanan oy verme işleminin ardından oylar sayılmaya başladı. Sandıkların %91'inin sayıldığı cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde aldığı %53 oyla 63 ilde seçimi önde kapattı.

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Oylar hangi halde geçerli, hangi halde geçersiz sayılacak? TIKLA-ÖĞREN

MUHARREM İNCE 8, SELAHATTİN DEMİRTAŞ 10 İLDE ÖNDE BİTİRDİ



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye genelinde aldığı %30 oyla seçimi 8 ilde önde bitirdi. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş ise Türkiye genelinde aldığı %7.8 oyla 10 ilde seçimi önde bitirdi.

AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU HİÇBİR İLDE ÖNDE BİTİREMEDİ



İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Türkiye genelinde aldığı %7.46 oya ve partisinin aldığı yüzde %10 oya rağmen hiçbir ilde seçimi önde bitirmeyi başaramadı.Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek de hiçbir ilde seçimi önde bitirmedi.

İSTANBUL VE ANKARA ERDOĞAN, İZMİR MUHARREM İNCE



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi İstanbul'da yüzde 50 Ankara'da ise yüzde 51 oyla diğer adaylardan önde bitirdi.Muharrem İnce ise İzmir'de %53 ile seçimi diğer rakiplerinin önünde bitirdi.