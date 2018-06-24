Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da seçim sonuçları... İstanbul ilçe ilçe seçim sonuçları.. İstanbul'da kim kazandı? Sandıklar açıkladı, kazanan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Peki hangi ilçeden kaç oy çıktı? İşte İstanbul ilçe ilçe sonuçlar

24 Haziran seçimlerinde 59.354.840 milyon seçmen sandık başına gitti. Seçimde katılım oranın çok yüksek olduğu gözlemlendi. Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işleminin 17.00'de sona ermesinin ardından oylar sayılmaya başlandı.

İstanbul'dan gelen seçim sonuçları merakla takip ediliyor.

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İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarda ilk sonuçlar şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan: %50,2

Muharrem İnce: %36.7

Selahattin Demirtaş: 7.2

Meral Akşener: 4.8

Temel Karamollaoğlu: 0.9

Doğu Perinçek: 0.2



Milletvekili seçimi için ise oyların yüzde 63'ü sayılırken partilerin oy dağılımı ise şu şekilde:

AK Parti: %42.7

CHP: 26.5

HDP: 12.4

MHP: 8.3

İYİ Parti: 8.1

Saadet Partisi: 1.5