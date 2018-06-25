Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla PEKER



İşte AK Parti Genel Merkezi’nde notlar:

l Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinin yanı sıra üniformalı ve sivil polisler tarafından güvenlik sağlandı. Genel merkezin çevresine ve içerisine güvenlik için bariyerler kuruldu. Genel merkeze girişte ve içerde gelenlerin çantaları didik didik arandı.

+ Genel merkez binası boşaltılarak köpeklerle bomba araması yapılırken; basın mensuplarının bulunduğu platformda da güvenlik araması gerçekleştirildi.

l Basın mensupları için dışarda ayrı bir tribün kuruldu. Yabancı basın mensuplarından da yoğun ilgi vardı.

l Genel Merkez, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından kurulan Sonuç Alım Sistemi (SAS) üzerinden sonuçları takip etti. AK Parti Genel Merkezi ile sandık müşahitleri arasında doğrudan iletişim sağlayan bu sistem ile sonuçlar 120 kişi tarafından değerlendirildi.