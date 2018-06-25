Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Huber Köşkü'nde halka seslendi. Ancak Erdoğan'ın burada yaptığı konuşma beklenenden kısa oldu. Konuşmanın kısa olmasının nedeninin talihsiz bir kaza olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kutlama için Huber Köşkü'nün önüne gelen kalabalık arasındaki bir çocuğun ayağı, köşkün önündeki kapanlardan birine sıkıştı.

Erdoğan otobüse doğru ilerlerken gerçekleşen kaza sonrası 8 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle buradaki konuşmasını kısa kesen Erdoğan, çocuğun kaldırıldığı hastaneye gitti.

Erdoğan'ın çocuğun durumu hakkında doktorlardan bilgi aldığı belirtildi.