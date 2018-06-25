Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti listesindeki genç adaylardan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) da en genç üyesi olan 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, İstanbul 3'üncü bölge 10'uncu sıradan resmi olmayan sonuçlara göre seçilerek Meclis'e girdi. Kadak, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'nde okuyor.

Rümeysa Kadak kimdir? Rümeysa Kadak kimdir? Rümeysa Kadak kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?

İşte 27. Dönem Milletvekilleri 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.