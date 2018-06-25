Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde sandıkların yüzde 99'undan fazlası açıldı. Çıkan sonuçlar sonrasında AK Parti zaferini ilan etti, Recep Tayyip Erdoğan Başkan oldu.

ERDOĞAN'A EN FAZLA OY BAYBURT'TAN



Sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerler arasında Karadeniz illerinin olması dikkat çekiyor. Erdoğan, Bayburt'tan yüzde 82.08, Rize ve Gümüşhane'den yüzde 77 oranında oy alırken, onları Çankırı ve Aksaray izledi.

İNCE'NİN EN YÜKSEK OY ORANI ALDIĞI İL: KIRKLARELİ, TUNCELİ



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, en yüksek oy oranını yüzde 58 ile Kırklareli ve Tunceli'den alırken, bu illeri Edirne, İzmir, Tekirdağ, Çanakkale, Tunceli ve Muğla takip etti.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, en yüksek oyları yüzde 13-16 arasında değişen oranlarla Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Bilecik'te aldı.

DEMİRTAŞ ŞIRNAK'TAN YÜZDE 71 OY ALDI



HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, en yüksek oy oranlarına Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde ulaştı. En yüksek oy oranı yüzde 71 ile Şırnak olurken, Hakkari ve Diyarbakır'da da yüzde 60'ın üzerine çıktı. Bu illeri Ağrı ve Batman izledi.

Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 2.63 oy oranı ile Bayburt'ta en yüksek oranı alırken Trabzon, Elazığ, Bartın ve Gümüşhane takip etti.

Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek'in en yüksek oyu aldığı iller 0.3 ve 0.4 oranlarıile Bartın, Sinop, Zonguldak, Aydın ve Muğla oldu.