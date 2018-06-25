Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran seçimlerinin sonuçlanmasının ardından vatandaşlar, sıkça 'Dolar kaç TL oldu? Dolar kuru ne kadar?' sorularını sormaya başladı. Geçen hafta cuma günü 4,66 civarlarında seyreden dolar kuru, 25 Haziran sabahı 4,55'in altına çekildi. 24 Haziran seçimlerinin sonuçlanmasının ardından dolarda beklenen düşüş başladı. Euro kuru ise 5.45 seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Peki 25 Haziran Pazartesi günü dolar kaç TL oldu, dolar kuru ne kadar? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan kazanırken, Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu elde etti.

Bankalararası piyasada Dolar/TL kuru 4,66 seviyesinden, euro/TL kuru ise 5,45 civarında işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimleri sonrasında haftaya yüzde 3.55 artışla 99 bin 256 puanda başladıktan sonra, öğle saatlerinde yüzde 0.04 düşüşle 95 bin 818 puana döndü.

MEHMET ŞİMŞEK: PİYASALAR DA KUTLAMAYA BAŞLAMIŞ GİBİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonrası piyasaların tepkisini olumlu olarak değerlendirdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonrası TL'nin değer kazanmasıyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Şimşek; "Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi..." şeklinde ifade etti.