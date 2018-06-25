Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi, Türkiye genelinde olduğu gibi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde de gerçekleştirildi. İlçeye bağlı 113 seçmenin bulunduğu Sakallar köyünde 92 seçmen sandık başına gitti. 1370 nolu sandıkta Milletvekili Genel Seçimleri için kullanılan oyların 83’ü geçerli sayılırken, bu oyların 69’u AK Parti’ye, 4’ü MHP’ye, 7’si İYİ Parti’ye ve 2’si de Saadet Partisi’ne çıktı. Aynı köyde yaşayan CHP'li İdris Turgut’un da görev yaptığı 1370 nolu sandıktan CHP’ye bir oy bile çıkmadı. CHP’ye oy çıkmayan sandıktaki sonuçlara şu ana kadar herhangi bir itirazda bulunulmazken, aynı sandıkta Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan’a 76, Muharrem İnce’ye 4, Meral Akşener’e 5, Temel Karamollaoğlu’na ise 1 oy çıktı.