Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oyu aldığı 5 ilin 3’ü Karadeniz Bölgesi’nden. Erdoğan en yüksek oyu yüzde 82 ile Bayburt’tan alırken, Bayburt’u Gümüşhane ve Rize izledi. CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin ise en yüksek oyu aldığı il yüzde 58 ile Kırklareli oldu. İnce en düşük oy aldığı il ise yüzde 4’le Batman oldu. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise oran olarak en yüksek oya Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Bilecik’te ulaştı. Akşener’in bu şehirlerdeki oy oranı yüzde 13 ila 16 bandı arasında değişti. HDP’nin tutuklu adayı Selahattin Demirtaş da seçim sonuçlarına göre en yüksek oyu Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde ulaştı. En yüksek oyu yüzde 72 ile Şırnak’ta alan Demirtaş, Hakkâri ve Diyarbakır’da da yüzde 60’ın üzerine çıktı. Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu ise en yüksek oy oranına yüzde 2.63 ile Bayburt’ta ulaştı. Bu ili, Trabzon, Elazığ, Bartın ve Gümüşhane izledi. Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek’in en yüksek oyu aldığı iller Bartın, Sinop, Zonguldak, Aydın ve Muğla oldu.



27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde ise AK Parti’nin en fazla oyu iller sırasıyla Rize, Çankırı, Konya, Kahramanmaraş ve Sakarya yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi olan Rize’de AK Parti’nin oyları yüzde 65’i geçti. CHP ise yüzde 48 ile Kırklareli’de en çok ay aldı. CHP, Edirne, İzmir ve Muğla’da da yüzde 40’ı aştı. MHP ise en yüksek oyu Bahçeli’nin memleketi olan Osmaniye’de yüzde 32’nin üzerinde bir oranla aldı. Yüzde 10 barajını aşan HDP sırasıyla Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı ve Batman’da en yüksek oranına ulaştı ve yüzde 60 üzerinde oy aldı. Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti ise sırasıyla Burdur, Isparta, Antalya, Çanakkale ve Muğla’da yüzde 15 ila 20 ile en yüksek oy oranına ulaştı.